«Рубин» обратился в ЭСК по итогу матча с «Краснодаром»

Казанский «Рубин» обратился по итогу 10 тура в ЭСК РФС.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причина обращения – первый гол в матче против «Краснодара» от Джона Кордобы на 24-й минуте встречи. «Рубин» просит организацию проверить момент на возможное нарушение правил.

Напомним, «Рубин» в минувшем туре принимал дома «Краснодар». «Быки» уверенно обыграли казанцев – 2:0, форвард гостей Кордоба оформил в матче гол и ассист.

После первой трети сезона РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице с девятью набранными очками.