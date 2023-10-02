«Урал» и «Ростов» обратились в ЭСК по нескольким эпизодам очного матча

«Урал» и «Ростов» отправили несколько обращений в ЭСК по итогам очного матча в РПЛ (2:2). Каждое обращение связано с отдельным эпизодом игры.

Как сообщает «Матч ТВ», от «Урала» в обращении указаны назначенный пенальти в пользу «Ростова» на 31-й минуте, решение не удалять с поля Алексей Миронова и не назначить пенальти в ворота «Ростова» на 34-й минуте. Также клуб оспаривает удаление Андрея Егорычева во втором тайме.

У «Ростова» в обращении указаны засчитанный на 17-й минуте второй гол «Урала» и не назначенный пенальти на 23-й минуте.