Гладилин не удивлён лидерству «Краснодара» и «Крыльев» в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о текущих лидерах Российской премьер-лиги – «Краснодаре» и «Крыльях Советов». На данный момент эти два клуба занимают первое и второе места чемпионата России соответственно, у «быков» - 24 балла, у самарцев – 21.

«Места «Краснодара» и «Крыльев Советов» — стечение обстоятельств. Их тренерские штабы хорошо поработали и потому они и лидируют. А у многих топ-клубов некая психологическая неопределённость сейчас из-за того, что они не выступают в еврокубках. Поэтому у игроков частично теряется мотивация», - рассуждает Гладилин для Vprognoze.ru.

«Краснодар» в 11-м туре РПЛ встретится с «Ростовом» дома, а «Крылья» отправятся в гости к «Пари НН».