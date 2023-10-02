Наумов назвал самую проблемную зону «Локомотива»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов назвал зону в составе московских «железнодорожников», которая по-прежнему нуждается в усилении. Это центр обороны.

«Недавно в матче с «Пари НН» во второй половине центральный защитники грубо ошиблись, после Боселли мог забивать. Другой игрок сразу нанёс бы удар – был бы гол, у «Локомотива» были бы серьёзные проблемы. Центр обороны — самая проблемная зона команды», - цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Ранее Наумов порассуждал о возвращении в клуб воспитанника «Локо», защитника «Спартака» Георгия Джикии, который редко играет за «красно-белых» в последнее время.