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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» побили рекорд «Амкара» по быстрым голам в первой трети сезона

02 Октября 2023 • 20:59 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Самарские «Крылья Советов» по итогу 10 туров сезона-2023/24 в РПЛ забили семь голов в первые 15 минут матча. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», самарцы побили десятилетний рекорд пермского «Амкара» по этому показателю в чемпионатах России – в сезоне-2013/14 при Станиславе Черчесове пермяки забили шесть голов в первые 15 минут матча в 10 стартовых турах первенства.

Напомним, что в минувшее воскресенье «Крылья» разгромили дома столичный «Спартак» (4:0) и укрепились на втором месте турнирной таблицы Премьер-лиги. У команды Игоря Осинькина в активе 21 набранный балл, в следующем туре самарцам предстоит сыграть на выезде против крепкого «Пари НН» Сергея Юрана.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Амкар
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