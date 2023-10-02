Васютин пропустил 75% своих голов в РПЛ от одного клуба

Удивительный факт – один из резервных голкиперов питерского «Зенита» Александр Васютин пропустил шесть из своих восьми пропущенных голов в составе питерцев в Премьер-лиге от одного клуба. И имя ему – «Оренбург», сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Всего на счету Васютина шесть проведённых матчей за питерский клуб в рамках чемпионатов России, три из них он сыграл против оренбуржцев.

Напомним, «Оренбург» в минувшем, 10-м туре РПЛ с уверенным счётом обыграл «Зенит» - 3:1. Васютин провёл на поле весь матч.

«Зенит» после осечки на Южном Урале выбыл из первой тройки команд РПЛ и идёт на четвёртом месте с 17 баллами в активе.