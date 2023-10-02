Горшков – 13-й игрок, забивший за «Крылья Советов» в сезоне РПЛ, это рекорд чемпионатов России

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков в минувшее воскресенье отправил в ворота московского «Спартака» два гола. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Горшков стал 13-м по счёту игроком, который забивал гол в ворота соперников «Крыльев» в текущем сезоне Премьер-лиги. Это является абсолютным рекордом чемпионатов России и первым случаем в истории.

Напомним, что после победы «Крылья» упрочили своё второе место в турнирной таблице, теперь у команды Игоря Осинькина в активе 21 набранный балл.

Ранее мы сообщали, что Горшков стал первым защитником в 21-м веке, который в чемпионате России оформил дубль в ворота «красно-белых».