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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судьба мстит «Зениту» за Марио Фернандеса, или Что сломалось в питерской машине

03 Октября 2023 • 08:21 Комментировать (3)

В чемпионате России сыграно десять туров. Во главе турнирной таблицы «Краснодар», а следом идут «Крылья Советов». «Зенит» отстаёт от «быков» на шесть очков, расположившись на четвёртой позиции. Непривычно видеть команду Сергея Семака так низко. Кроме того, коллектив из Северной столицы терпит поражение два тура кряду.  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует старт сезона «Зенита» в последние пять лет и пытается дать прогноз о его возможном очередном чемпионском титуле.

Фактор Марио Фернандеса

Минувшим летом московские армейцы пытались вернуть в свой состав Марио Фернандеса. Однако герой чемпионата мира–2018 в составе сборной России прагматично выбрал «Зенит». Разговоров и доводов в пользу россиянина с бразильскими корнями было много. Но факт остаётся фактом. В составе «Зенита» Марио Фернандес принял участие в восьми матчах, шесть из которых начинал в основном составе. Ни один из них защитник не доиграл до конца. За 462 проведённые минуты не отметился голевыми действиями, но и карточек тоже не заработал. Судьба за предательский ход настигла Марио в Оренбурге: травма голеностопа и вынужденная замена на девятой минуте. 

Два поражения подряд

Перестроиться после травмы Марио Фернандеса, да ещё и по ходу непростого матча подопечные Сергея Семака не успели. К 36-й минуте «Оренбург» уже вёл 3:1. При этом представители края пуховых платков пропустили первыми. Отметим, что и в матче девятого тура против московского «Локомотива» питерский клуб забил первым. Но если в Оренбурге коллектив Семака «поплыл» ещё в первом тайме, то в игре с «железнодорожниками» не хватило характера и сил. Неудачно брошенный аут стоил одного очка. Именно на это очко «Локомотив» и опережает «Зенит», занимая третью строчку в турнирной таблице.

Регулярные выводы

В двух последних матчах одинаковым для «Зенита» был результат. Однако Сергей Семак делал изменения в составе. Место в воротах в Оренбурге занял Александр Васютин, для которого эта игра стала первой в сезоне. Михаил Кержаков имел небольшое повреждение. Справа в обороне расположился Марио Фернандес, которому предстояло сыграть на позиции травмированного Вячеслава Караваева. Тройка полузащитников в лице Вендела, Клаудиньо и Барриоса осталась неизменной, но вряд ли Семак решится её разбить, уж слишком сильны исполнители. В линии атаки с первых минут появились ИванСергеев и Густаво Мантуан. Лучший бомбардир сезона Матео Кассьерра также имел повреждение

Однако изменения в составе не привели к изменению результата – поражение в два мяча. Семаку есть над чем подумать перед предстоящим поединком с ещё одним «клубом-коллегой» «Сочи».

Рекорд последних сезонов

Впервые за шесть последних сезонов «Зенит» не смог достичь рубежа в 20 очков за 10 сыгранных туров. А это, между прочим, треть чемпионата!

Кроме того, в текущем сезоне «Зенит» потерпел уже три поражения. В десяти стартовых турах прошлого сезона (лучшего из последних шести) питерский клуб впервые проиграл только в 16-м туре. Во всех остальных из анализируемых сезонов «Зенит» имел только одно поражение в десяти матчах на старте сезона. Более того, впервые за 16 лет «Зенит» пропустил три гола за первый тайм!

Столь невыразительный старт не означает для «Зенита» потери борьбы за чемпионский титул. Впереди 20 туров и очный матч через месяц, в завершение первого круга, с «Краснодаром». Глубина состава и уровень игроков, которые могут выйти со «скамейки», у «Зенита» невероятно высок. Стоит только лидерам отойти от травм, как команда из Санкт-Петербурга включиться в гонку за чемпионство по полной программе. Пока что у конкурентов есть шанс запастись гандикапом.

Количество очков «Зенита» после десяти туров в последних шести сезонах

Сезон
Очки
2023/2417
2022/2326
2021/2223
2020/2121
2019/2023
2018/1925

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Оренбург Сочи
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Комментарии (3)
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Cruyff
03 Октября 2023 в 10:58
судьба мстит Семаку что так долго задержался в команде это не допустимо за 6 лет так и не выстроил игру особенно в защите да и нападение никакое
topcat22
03 Октября 2023 в 09:42
В какой машине, жигуль что ли
KLINSMANN
03 Октября 2023 в 10:58
ё-мобиль
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