Легенда «Ахмата» Уциев рассказал, когда вернётся на поле

35-летний защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, когда планирует возвращение на футбольное поле после травмы.

«Два дня назад получил растяжение и на неделю выбыл. А так я играл в последних двух матчах Кубка. Иногда здоровье подводит. Через четыре дня начну тренировки и к следующему туру РПЛ, может быть, буду в строю», - цитирует Уциева «Матч ТВ».

В последний раз в рамках Премьер-лиги Уциев появлялся на поле 20 августа – тогда его клуб разгромил дома «Оренбург» в пятом туре РПЛ, 4:0. С тех пор защитник провёл два матча за свою команду в Кубке России.