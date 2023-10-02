Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Балтики» рассказал, как Игнашевич взаимодействует с иностранцами

02 Октября 2023 • 19:14 Комментировать
Балтика
...
Оренбург
07.10 16:30

Легионер калининградской «Балтики», уругвайский защитник Роберто Фернандес рассказал, как с иностранцами в команде взаимодействует главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич.

«Говорит с нами на русском с помощью переводчика. Но английский у него неплохой, часто с Анхело Энрикесом на этом языке общается, знает много слов на португальском, на испанском и использует их во время тренировок. Обычно это что‑то мотивационное, например: «Vamos». Он прекрасный человек», - цитирует Фернандеса портал Metaratings.

«Балтика» после 10 туров РПЛ движется лишь на 15-м месте турнирной таблицы, у клуба в активе семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Роберто Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
19:37 · Россия. Премьер-лига
Игроки ЦСКА повторили рекорд результативности времён Слуцкого
19:24 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Ахмата» Уциев рассказал, когда вернётся на поле
19:14 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Балтики» рассказал, как Игнашевич взаимодействует с иностранцами
19:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина рассказал о реакции футболиста на вызов в сборную
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Как в боксе: В РФС хотят, чтобы игроки и тренеры устраивали битву взглядов перед матчами
18:39 · Россия. Премьер-лига
После 10 тура РПЛ вновь появился лидер по ничьим в истории чемпионатов России
18:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодару» будет очень тяжёло бороться за чемпионство
18:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о не вызове форварда в сборную России
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Под Бонгонда надо ставить защитника, который бы пахал вместо него»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич – восьмой специалист, выступавший за ЦСКА в чемпионатах России как футболист и против ЦСКА – как тренер 1
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил вызов братьев Миранчуков в сборную России
18:14 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Зениту» трудно из-за перенасыщением прошлыми победами»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, какая команда РПЛ его приятно удивляет
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» раньше всех в истории чемпионатов России одержал пять побед со счётом 2:0
Все новости
Рекомендуем