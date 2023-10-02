Легионер «Балтики» рассказал, как Игнашевич взаимодействует с иностранцами

Легионер калининградской «Балтики», уругвайский защитник Роберто Фернандес рассказал, как с иностранцами в команде взаимодействует главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич.

«Говорит с нами на русском с помощью переводчика. Но английский у него неплохой, часто с Анхело Энрикесом на этом языке общается, знает много слов на португальском, на испанском и использует их во время тренировок. Обычно это что‑то мотивационное, например: «Vamos». Он прекрасный человек», - цитирует Фернандеса портал Metaratings.

«Балтика» после 10 туров РПЛ движется лишь на 15-м месте турнирной таблицы, у клуба в активе семь баллов.