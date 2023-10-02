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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Уткина рассказал о реакции футболиста на вызов в сборную

02 Октября 2023 • 19:02 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
12.10 13:00

Агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Тимофей Бердышев отреагировал на попадание его клиента в состав сборной России на грядущий октябрьский сбор.

«Для Дани вызов в сборную — очень важное событие, ранее он в национальную команду не вызывался. Воспринял это он нормально, понял, почему не был вызван», - цитирует агент телеканал «Матч ТВ».

Кстати, недавно полузащитник впервые более чем за год забил в Российско  й премьер-лиге. Это случилось в игре против «Балтики» двухнедельной давности – команды сыграли со счётом 2:2.

«Сейчас он этот вызов заслужил абсолютно», - добавляет Бердышев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Тимофей Бердышев Даниил Уткин
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