​Как в боксе: В РФС хотят, чтобы игроки и тренеры устраивали битву взглядов перед матчами

Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций, на форуме «Азартные игры: отлисления на спорт» озвучил необычную и даже слегка странную для футбола идею. Речь о том, чтобы футболисты и тренеры перед матчами устраивали битвы взглядов, как это происходит, например, в боксе.

«Хочется видеть face to face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность», - цитирует Терёшина ТАСС.

Битва взглядов представляет собой традицию, когда противники становятся друг перед другом и смотрят прямо в глаза.