Булыкин: «Краснодару» будет очень тяжёло бороться за чемпионство

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о лидирующей позиции «Краснодара» в чемпионате России.

«Пока остальные клубы плохо выступают, у «Краснодара» хорошие шансы создать отрыв. Но мне кажется, что все же «Краснодару» придется очень тяжело, потому что традиционные лидеры нашего футбола наберут ход», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Как отметил эксперт, сейчас две победы могут поднять любую команду в тройку, а при поражениях опустить ее в середину, поэтому необходимо посмотреть еще десять туров, тогда можно будет делать выводы.

На сегодняшний день «быки» уверенно возглавляют РПЛ, набрав 24 очка в десяти играх. Пока у подопечных Владимира Ивича нет ни одного поражения.