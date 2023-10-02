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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Краснодару» будет очень тяжёло бороться за чемпионство

02 Октября 2023 • 18:28 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о лидирующей позиции «Краснодара» в чемпионате России.

«Пока остальные клубы плохо выступают, у «Краснодара» хорошие шансы создать отрыв. Но мне кажется, что все же «Краснодару» придется очень тяжело, потому что традиционные лидеры нашего футбола наберут ход», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Как отметил эксперт, сейчас две победы могут поднять любую команду в тройку, а при поражениях опустить ее в середину, поэтому необходимо посмотреть еще десять туров, тогда можно будет делать выводы.

На сегодняшний день «быки» уверенно возглавляют РПЛ, набрав 24 очка в десяти играх. Пока у подопечных Владимира Ивича нет ни одного поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин
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