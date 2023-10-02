Агент Тюкавина высказался о не вызове форварда в сборную России

Алексей Сафонов, агент молодого форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на то, что футболист не попал в список игроков команды России на октябрьский сбор.

«Выбору не удивляюсь. Дайте 20 людям назвать состав — каждый назовет разный, на то и есть тренер. Костя никогда не заявлял, что не хочет играть в сборной. Повторюсь, за результат отвечает тренер, не вызвали — будем работать дальше», - цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне у Тюкавина в активе 13 матчей за «Динамо», в них он забил три гола и сделал четыре ассиста.

С полным списком «сборников» от Валерия Карпина можно ознакомиться здесь.