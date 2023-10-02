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Игнашевич – восьмой специалист, выступавший за ЦСКА в чемпионатах России как футболист и против ЦСКА – как тренер

02 Октября 2023 • 18:19 Комментировать (1)
Балтика
...
Оренбург
07.10 16:30

В минувшие выходные наставник «Балтики», бывший защитник столичного ЦСКА Сергей Игнашевич стал восьмым тренером, который в карьере сначала играл в стане «армейцев», а после выступал против этого клуба будучи тренером другой команды в чемпионате России.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», до Игнашевича таких тренеров было семь: Сергей Семак (2014), Дмитрий Хохлов (2015), Вадим Скрипченко (2015), Алексей Поддубский (2017), Магомед Адиев (2018), Юрий Матвеев (2020) и Спартак Гогниев (2022). Кстати, каждый из них свои первые матчи против ЦСКА проиграли.

Напомним, что по итогам 10 тура РПЛ «Балтика» Игнашевича скатилась в зону вылета – сейчас у клуба 15 место турнирной таблицы и всего семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Игнашевич
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Комментарии (1)
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02 Октября 2023 в 18:21
Определитесь уже: седьмой или всё-таки восьмой?
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