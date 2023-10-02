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​Сёмин оценил вызов братьев Миранчуков в сборную России

02 Октября 2023 • 18:16 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу вызова братьев Миранчуков на октябрьский сбор сборной России.

«Я думаю, что закономерно вызвали Миранчуков, они сильные игроки, по праву вызываются в национальную команду», - цитирует Сёмина ТАСС.

«Антон и Алексей имели уверенность, поэтому их и вызывают, она никогда не уходила, они являются квалифицированными футболистами», - отметил известный тренер, который в своё время работал с братьями.

Сёмин добавил, что он не увидел никаких неожиданностей в составе сборной России. По словам специалиста, Валерий Карпин вызвал лучших игроков на данный момент. 

Как известно, 12 октября сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Камеруна. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

​Захарян и Тюкавин не вызваны в сборную России

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Алексей Миранчук Антон Миранчук
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