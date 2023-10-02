Масалитин: «Зениту» трудно из-за перенасыщением прошлыми победами»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин полагает, что питерский «Зенит» испытывает трудности в сезоне из-за перенасыщения прошлыми победами. От этого игроки питерцев стали вальяжными.

«Несколько лет ты становишься чемпионом - у тебя пропадает мотивация. Вроде бы делаешь тоже самое, но уже на других скоростях. У тебя начинает появляться небольшая вальяжность, самоуверенность, недонастрой. Их за это наказал сначала «Локомотив», а затем «Оренбург», - рассуждает Масалитин для «Газеты.Ру».

Из-за двух подряд осечек в РПЛ питерцы выпали из тройки лидеров и с 17 баллами занимают четвёртое место после 10 минувших туров.