Непомнящий рассказал, какая команда РПЛ его приятно удивляет

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерах чемпионата России.

Напомним, после десяти туров лидером РПЛ является «Краснодар». На второй строчке располагаются «Крылья Советов», а замыкает тройку «Локомотив».

«Первое место «Краснодара» меня уже не удивляет. Команда Ивича доказала, что она хороша. А вот второе место «Крыльев» приятно удивляет. С удовольствием смотрю на игру самарцев, на работу их тренера», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

При этом специалист не стал делиться мнением о дальнейших перспективах подопечных Игоря Осинькина, ведь в прошлом сезоне «Ростов» тоже выступал успешно, а сейчас у команды не идет.

В 11-м туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Пари НН».