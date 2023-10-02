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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий рассказал, какая команда РПЛ его приятно удивляет

02 Октября 2023 • 18:12 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерах чемпионата России.

Напомним, после десяти туров лидером РПЛ является «Краснодар». На второй строчке располагаются «Крылья Советов», а замыкает тройку «Локомотив».

«Первое место «Краснодара» меня уже не удивляет. Команда Ивича доказала, что она хороша. А вот второе место «Крыльев» приятно удивляет. С удовольствием смотрю на игру самарцев, на работу их тренера», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

При этом специалист не стал делиться мнением о дальнейших перспективах подопечных Игоря Осинькина, ведь в прошлом сезоне «Ростов» тоже выступал успешно, а сейчас у команды не идет.

В 11-м туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Ростовом», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Валерий Непомнящий
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