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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» раньше всех в истории чемпионатов России одержал пять побед со счётом 2:0

02 Октября 2023 • 18:08 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
07.10 19:00

Лидер текущего сезона Российской премьер-лиги, «Краснодар» быстрее всех команд в истории чемпионатов России одержал в одном сезоне пять побед со счётом 2:0. Любопытным фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Так, прошлый рекорд по этому показателю принадлежал владикавказскому «Спартаку» - в 1993 году команда в пятый раз выиграла со счетом 2:0 в 12-й игре. 

Напомним, на данный момент «быки» побеждали с таким счётом уже «Сочи», «Оренбург», «Спартак», «Урал» и «Рубин». Позади лишь 10 туров текущего сезона РПЛ.

Прямо сейчас у «Краснодара» в активе 24 очка, он опережает команду со второго места («Крылья Советов») на три балла. В следующем туре «быкам» Владимира Ивича предстоит принять дома «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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