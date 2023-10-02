Богосавац – об успехах «Краснодара»: «На связи с Баньяцем, они провели отличную работу»

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о текущем лидере Российской премьер-лиги. Напомним, что после 10 тура первое место занимает «Краснодар» (24 очка), всего на три балла меньше у самарских «Крыльев Советов» (21 очко).

«На связи с Баньяцем (защитник «Краснодара» - Прим.), он говорит, что они провели отличную работу и нашли применения всем сильным качествам своих игроков. Видно, что сейчас «Краснодар» - очень сильная команда. Интересный чемпионат в этом году», - делится Богосавац с «Матч ТВ».

В рамках 11 тура «быки» примут принципиального соперника дома – «Ростов».