Борис Игнатьев нашёл объяснение кризису «Зенита»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об истоках кризиса питерского «Зенита». «Сине-бело-голубые» проиграли два матча РПЛ подряд – «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3), притом вели в счёте в обеих играх.

«Зенит» пять лет чемпион, у клуба те же футболисты, все тот же тренер, те же тренировки, но где-то внутренний надлом произошел. Кажется игрокам, что оно само по себе придет. Я думаю, что оно придет, когда с ними произойдет определенная работа, что в их сторону будет направлено убеждение, что так нельзя относиться к делу, По тому, как игроки «Зенита» играют в обороне, видно - не рассчитывают, что против них кто-то покажет качественную и осмысленную игру», - сказал Игнатьев «Газете.Ру».

Напомним, что по итогам 10 тура «Зенит» потерял место в первой тройке турнирной таблицы – питерцев обошёл столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерял уже больше очков в матчах, в которых вёл в счёте, чем за весь прошлый сезон.