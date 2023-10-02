«Зенит» потерял больше всех очков в матчах сезона РПЛ, в которых вёл в счёте

Питерский «Зенит» потерял восемь очков в матчах Российской премьер-лиги, в которых вел в счете в этом сезоне. Как сообщает Opta Sports, это больше всех в лиге.

Питерцы вели в счете в восьми матчах в этом сезоне, один из них в итоге сыграли вничью (1:1 с «Ростовом») и два проиграли (1:2 против «Локомотива» и 1:3 против «Оренбурга»).

Удивительно, что за прошедшую треть сезона «Зенит» уже превзошёл результат по потерянным очкам за весь прошлый сезон: в нём «Зенит» потерял всего шесть очков в матчах, в которых вел в счете.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет против слабейшего клуба лиги - «Сочи». На данный момент питерцы идут на четвёртом месте турнирной таблицы с 17 очками.