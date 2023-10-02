Слуцкий: «Я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно»

Леонид Слуцкий уже почти год не имеет тренерской работы. В ноябре этот специалист покинул должность рулевого «Рубина». Экс-рулевой сборной России ответил на вопрос, почему в настоящий момент он не работает в футболе.

«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера… И я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми. Даже не всегда приятными», - слова Слуцкого приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на канал «СТС».

Стоит сказать, что в последнее время Леонид Слуцкий активно появляется в различных шоу. Тренер не раз сталкивался с критикой, в том числе за активное употребление ненормативной лексика в программе «Ну так нельзя», где он является одним из ведущих.