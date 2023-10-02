Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 10-го тура РПЛ.

- «Ахмат» сыграл вничью с «Динамо». Как оцените этот результат?

- Результат по игре. Но «Динамо» во втором тайме было ближе к победе. Особенно в последние пятнадцать минут. Это лучший отрезок всего матча для «бело-голубых». Можно было забивать несколько мячей и выиграть. Но могли и проиграть, когда Бериша попал в штангу. Так что ничья – хороший, объективный результат.

- После 10 туров «Динамо» занимает 7-е место. Как оцените первый отрезок чемпионата?

- Могли быть и выше, если бы пришедшие новички сделали бы это до чемпионата, а не по ходу. Тогда результат мог быть гораздо лучше. В первой тройке команда могла бы находиться. Все-таки усиление пришло с опозданием.

- Вас больше удивило поражение «Зенита» от «Оренбурга» или «Спартака» от «Крыльев Советов»?

- Отмечу поражение «Зенита» от «Оренбурга». Особенно учитывая то, что питерцы вели по ходу матча. Но в Оренбурге есть своя специфика – искусственное покрытие, поэтому там всем сложно играть. Могу только похвалить хозяев – они использовали свои моменты. Где-то читал, что Семак в этом сезоне использовал около десяти схем. Но в обороне серьезные проблемы. Это видно. И «Оренбург» сумел этим воспользоваться. Может быть, счет 3:1 не полностью отражает происходящие. Еще были моменты забить, но случилось то, что случилось.

- Непривычно видеть «Зенит» на четвертом месте в таблице. Помимо обороны, есть у команды еще проблемы?

- Все начинается с обороны. Но у «Зенита» есть проблемы и в атаке. Потеряв Малкома, который был забивным футболистом, питерцы ухудшились в этом компоненте.

- Как оцените крупное поражение «Спартака»?

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- Счет получился очень крупным. Год назад там играло «Динамо» и получило пять мячей. Хотя боролось за чемпионство. А вчера самарцы сыграли настолько здорово, что не оставили от «Спартака» камня на камне. Хотя москвичи тоже могли забивать. Но не сделали этого. А «Крылья» поиздевались над «Спартаком». Особенно это касается четвертого мяча. У «красно-белых» есть проблемы в составе, потому что Абаскаль никак не может найти золотую середину. Джикия сел в запас. А это тот игрок, который цементировал оборону.

- Следующий матч у «Спартака» с «Динамо». Не лучший момент чтобы, попасть на разозленный «Спартак»?

- Это все-таки кубковый матч, а на данном этапе турнира «красно-белые» уже решили свои задачи. В отличие от «Динамо». Сложно просчитать, какой состав поставит Абаскаль. Результат всегда важен, но если решена задача, значит, можно поставить тех, кто меньше играл. У «Динамо» есть футболисты, которые только пришли. Жду от команды смешанного состава. В любом случае, надо брать реванш за кубковое поражение. Да и вообще, в этом сезоне «Динамо» дважды уступало этому сопернику. Так что состав должен быть боевой.

- Пошла информация, что матч в чемпионате с ЦСКА будет решающим для Абаскаля. Вас не удивляет, что его команда находится на 5-м месте, обгоняя «Динамо», ЦСКА, а тренера уже пытаются уволить?

- «Спартак» у нас народная команда, особая. Отношение к ней тоже особое. Из этого и исходят. Думаю, все может быть. «Армейцы» выиграли последний матч, посмотрим. В футболе есть выражение, когда команда играет за тренера. Если у Абаскаля хорошее отношение с игроками, то, может быть, ребята будут играть за него. Важно если команда верит в тренера. Если нет, то это бесполезно.

- Как оцените первые три строчки в таблице после трети чемпионата. Много неожиданностей?

- Такая таблица - это большая неожиданность. В прошлом сезоне «Крылья Советов» вообще боролись за выживание и только в последних турах решили свои задачи. Поэтому меня удивляет их нынешнее место. Тем более, там нет звездных игроков, а футбол команда показывает самый интересный в лиге. А вот первая строчка южан не удивила. «Краснодар» в последние годы показывал достаточно приличный футбол. Ивич – очень хороший тренер, и команда изменилась довольно серьезно. Наставник выжимает из ребят все, на что они способны. И сейчас команда показывает стабильный футбол. Что очень важно. А что касается «Локомотива», он играет неровно в этом сезоне. Хорошие матчи чередуются с непонятными поражениями.

Елена Григорьевская