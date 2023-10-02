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Богосавац: «Наверняка у Тодоровича сейчас много предложений»

02 Октября 2023 • 17:35 Комментировать
Ахмат
...
Рубин
08.10 19:00

Игрок обороны «Ахмата» Мирослав Богосавац предположил, что у его коллеги по амплуа и одноклубника Дарко Тодоровича много предложений от других клубов – их он заслужил своей игрой в составе грозненцев.

«Если «Зенит» купит Тодоровича, то он стопроцентно станет чемпионом (смеется). Его контракт подходит к концу, полагаю, у него много предложений, но клуб должен его сохранить», - рассказал Богосавац телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что у Тодоровича в активе 12 сыгранных матчей в текущем сезоне в РПЛ и Кубке России, в рамках них 26-летний босниец отличился одним ассистом. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до конца текущего сезона, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Мирослав Богосавац Дарко Тодорович
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