Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локомотива» одержал 15 побед

Молодой тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов установил клубный рекорд. Как сообщает Opta Sports, он быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в рамках Премьер-лиги.

Для этого достижения тренеру понадобилось 23 матча. Галактионов обошёл в рейтинге Леонида Кучука – тот одержал 15 побед в первых 24 матчах.

Также «железнодорожники» при Галактионове забили 50 голов в 23 матчах, достигнув этой отметки быстрее, чем при любом другом тренере.

После 10 тура сезона РПЛ «Локо» идёт на чистом третьем месте турнирной таблицы с 18 баллами.