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Трошечкин: «В этом сезоне нет команд, которые явно стоят на вылет»

02 Октября 2023 • 17:23 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин после прошедшей трети сезона РПЛ назвал две его отличительные особенности.

«Зенит» чуть сдал, но он всё равно фаворит сезона на дистанции. Плюс нет команд, которые бы стояли явно на вылет, а в том году такие уже 10 туру были. Так что, да, это один из самых интересных чемпионатов», - рассказал Трошечкин «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» после 10 туров набрал 14 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице. Замыкают рейтинг команд «Балтика» (15-е место, семь баллов) и «Сочи» (16-е место, шесть баллов).

«Есть интрига – и наверху, и внизу. Плотность в таблице большая», - добавил футболист.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Трошечкин Пари НН
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