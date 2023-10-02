Наумов — о Джикии: Будет приятно, если он вернётся в свой родной «Локомотив»

Футбольный функционер Николай Наумов высказался о возможном возвращении защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

«Джикии еще рано заканчивать карьеру. Будет приятно, если он вернется в свой родной клуб — «Локомотив». Подобные истории с возвращением очень красивые», — цитирует Наумова Legalbet.

По мнению эксперта, сейчас Джикия бы усилил оборону «Локомотива», в которой есть проблемы.

Напомним, 29-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне капитан «красно-белых» провел восемь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В последних играх Джикия перестал попадать в стартовый состав. Наставник столичного коллектива Гильермо Абаскаль отдает предпочтение паре центральных защитников Бабич-Дуарте.