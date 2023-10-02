Агент Мирзова: «Резиуан уже в неплохой форме — готов выходить и играть»

Александр Клюев, агент нападающего «Нефтчи» Резиуана Мирзова, рассказал об адаптации своего клиента в азербайджанском клубе.

По словам агента, у 30-летнего футболиста сложились хорошие отношения с тренерским штабом и руководством «Нефтчи». Клюев отметил, что сейчас Мирзов находится в хорошей форме и готов помогать своей команде на поле.

«У Резиуана в «Нефтчи» складывается всё хорошо. Резиуан не проходил сборы с командой. Поэтому сейчас улучшает своё физическое состояние. Он уже в довольно неплохой форме — готов выходить и играть», — приводит слова Клюева Sport24.

В составе «Нефтчи» Мирзов успел провести две игры, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Ранее вингер выступал за такие клубы, как «Химки», «Торпедо», тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Спартак».