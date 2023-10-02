Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Карпину абсолютно наплевать на то, что ему противопоставляет Дзюба»

02 Октября 2023 • 16:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 1.65 X 4.30 2 5.20
Через 23 ч. 8 мин.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии кубкового матча между «железнодорожниками» и «Ростовом» поделилась мнением о противостоянии между главным тренером южан Валерием Карпиным и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Считаю, что противостояние Дзюбы и Карпина — отыгранная история, которая поддерживается только журналистами. Карпину абсолютно наплевать на то, что ему противопоставляет Дзюба», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 3 октября. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени. На данный момент южане возглавляют турнирную таблицу группы B, опережая вторых «железнодорожников» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Карпин Артём Дзюба Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Богосавац – об успехах «Краснодара»: «На связи с Баньяцем, они провели отличную работу»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев нашёл объяснение кризису «Зенита»
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» — худшая команда РПЛ по игре на стандартах
17:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял больше всех очков в матчах сезона РПЛ, в которых вёл в счёте
17:38 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Богосавац: «Наверняка у Тодоровича сейчас много предложений»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локомотива» одержал 15 побед
17:23 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: «В этом сезоне нет команд, которые явно стоят на вылет»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Джикии: Будет приятно, если он вернётся в свой родной «Локомотив»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Мирзова: «Резиуан уже в неплохой форме — готов выходить и играть»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карпину абсолютно наплевать на то, что ему противопоставляет Дзюба»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Спартак»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «Почему Абаскаля нужно увольнять?» 1
16:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — об игре Промеса: «Возможно, уже сказывается возраст»
Все новости
Рекомендуем