Смородская: «Карпину абсолютно наплевать на то, что ему противопоставляет Дзюба»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в преддверии кубкового матча между «железнодорожниками» и «Ростовом» поделилась мнением о противостоянии между главным тренером южан Валерием Карпиным и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Считаю, что противостояние Дзюбы и Карпина — отыгранная история, которая поддерживается только журналистами. Карпину абсолютно наплевать на то, что ему противопоставляет Дзюба», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 3 октября. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени. На данный момент южане возглавляют турнирную таблицу группы B, опережая вторых «железнодорожников» на одно очко.