​Ловчев: «Почему Абаскаля нужно увольнять?»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев не согласен с тем, что Гильермо Абаскаля нужно уволить с должности главного тренера команды после поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Почему его нужно увольнять? До этого он выиграл в трёх матчах. Когда я работал с Гавриилом Качалиным, Валерием Лобановским, Константином Бесковым, Никитой Симоняном, они уже лет по 30 были тренерами, и у них были как хорошие, так и плохие времена», - цитирует Ловчева ТАСС.

Ветеран «Спартака» отметил, что Абаскаль ещё молод, и он учится, в том числе на собственных ошибках.

После десяти туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

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