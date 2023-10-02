Татьяна Тарасова: Футбола в России нет

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, в очередной раз высказалась о российском футболе.

«За футболом вообще не слежу. А у нас его нет - за чем следить? Считаю, что его у нас нет», - слова Тарасовой приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Тарасовой, то, во что сейчас играют в России, футболом назвать нельзя. Татьяна Анатольевка отметила, что высокий уровень футбола в России был давно – когда играли Алексей Гринин, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Владимир Дёмин и другие.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы выигрывали титул в каждом из пяти последних сезонов. На текущий момент, после десяти туров Премьер-лиги, место на вершине таблицы занимает «Краснодар».