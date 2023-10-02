Булыкин назвал главные сенсации первых 10 туров РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды его удивили сильнее остальных на старте текущего розыгрыша РПЛ.
Эксперт выделил действующего чемпиона страны «Зенит», который после 10 туров идёт лишь на четвёртой строчке в турнирной таблице, а также лидирующие «Краснодар» и «Крылья Советов».
«Сенсации? То, что «Зенит» не на первом месте, и «Крылья» прыгнули выше головы. «Краснодар», который идёт сейчас на первом месте и показывает хороший футбол», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».
Напомним, что на данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая вторые «Крылья Советов» на три очка. Третьим идёт «Локомотив», отстающий от «быков» на шесть баллов.
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