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​Известно условие продления контракта Джикии со «Спартаком»

02 Октября 2023 • 15:22 Комментировать

«Спартак» может сохранить в своих рядах защитника Георгия Джикию. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» будут готовы продлить контракт с футболистом, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей в сезоне. Впрочем, для этого Джикии нужно принять новую реальность (что он один из центральных защитников, а не точно основной), а также вместе с агентом быть менее токсичным в СМИ и внутри команды.

Отмечается, что у Джикии может быть вариант с переходом в «Локомотив». Кроме того, летом 29-летний футболист был интересен клубам из Франции и Турции.

​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Георгий Джикия
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