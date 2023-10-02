​Известно условие продления контракта Джикии со «Спартаком»

«Спартак» может сохранить в своих рядах защитника Георгия Джикию. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» будут готовы продлить контракт с футболистом, даже если он не выполнит условие по проценту сыгранных матчей в сезоне. Впрочем, для этого Джикии нужно принять новую реальность (что он один из центральных защитников, а не точно основной), а также вместе с агентом быть менее токсичным в СМИ и внутри команды.

Отмечается, что у Джикии может быть вариант с переходом в «Локомотив». Кроме того, летом 29-летний футболист был интересен клубам из Франции и Турции.

​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»