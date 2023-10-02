Бывший защитник «Локомотива», «Ростова», «Арсенала», ныне выступающий за «Ленинградец» Максим Беляев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой трети чемпионата РПЛ.

- Первая треть чемпионата России позади. Как оцените промежуточные итоги?

- В РПЛ команды подравнялись, и «Зенит» сейчас уже не выглядит доминирующей командой, как это было в последние лет пять. «Краснодар», считаю, сейчас по праву лидирует. Эта команда показывает зрелый футбол. Клубом пройден большой путь - за последние десять лет там планомерно создавали такую команду, и она приходит к стабильности, которой не хватало раньше, чтобы зацепиться за первые места.

- То есть краснодарцы идут правильным путем?

- На данный момент, как показывает турнирная таблица, это так.

- Почему «Зенит» в этом чемпионате сдает свои позиции? В прошлом сезоне после 10 туров у питерцев было +4, а сейчас -7.

- Невозможно постоянно доминировать и из года в год занимать первые места. Жизнь меняется, команды тоже. Составы обновляются. Такая вот у «Зенита» сейчас неудачная полоса идет. Но все равно он держится в лидирующей группе, и сейчас не конец чемпионата, чтобы подводить его итоги.

- Реально ли «Краснодару» удержать отрыв от питерцев и не дать себя догнать? Все-таки 7 очков – это немало.

- Впереди еще очень много матчей. У всех бывают спады и подъемы. Пока преждевременно что-то загадывать.

- Как оцените выступление в первой трети чемпионата своей бывшей команды – «Локомотива»?

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- Последние два матча были эмоциональными. Победа над «Зенитом» в гостях, а потом вырвали победу в непростом матче с «Пари НН». За счет таких матчей, когда команда вырывает очки в равной игре – становятся чемпионами. Пожелаю «Локомотиву» удачи.

- Считаете, что у «железнодорожников» есть реальные шансы на золото в этом сезоне?

- У многих клубов они есть. «Локомотив» для меня - родная команда. Поэтому я ее поддерживаю. При возможности смотрю матчи «Локомотива», и другие тоже, если получается.

- Как вам «Спартак» в этом чемпионате? От команды всегда ждут только максимальныхрезультатов, но после 10 туров только пятое место.

- «Спартак» ищет оптимальные сочетания в обороне. В последнее время на позиции в центре защиты закрепились два легионера – Бабич и Дуарте. И показатели в обороне стали выравниваться. Но мне бы хотелось, чтобы наши ребята играли - Джикия и Чернов. Им тоже хочу пожелать удачи.

Елена Григорьевская