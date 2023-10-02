Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги отдельных матчей 10-го тура РПЛ.

- «Ростов» сыграл вничью с «Уралом», уступая по ходу матча 0:2. Этот результат можно занести южанам в актив?

- Нельзя не сказать о судействе. Оно было безобразным. Даже неприятно было на это смотреть. Имею в виду момент пенальти. Он даже не спорный, а вообще страшный. Потом был ряд моментов в другую сторону. Арбитр просто сломал игру. Что касается «Ростова», один гол судья придумал, а второй мяч сам себе забил «Урал». Есть очевидные проблемы. Думаю, если бы в середине второго тайма «Ростову» предложили бы ничью, он был бы рад. А по ходу игры «Урал» подсел. Но когда тебя прессуют, команда начинает бояться. Это понятно. А так встреча была ничейная.

- «Ахмат» сыграл вничью с «Динамо». Как оцените этот результат?

- Матч был интересный, боевой. «Динамо» было ближе к победе, но не смогло взять три очка. Там тоже есть свои проблемы и недочеты. Но они становятся все лучше. Команда интересная. Она будет прибавлять.

Елена Григорьевская