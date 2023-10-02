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Балахнин - о результатах «Зенита»: «Это расхлябанность, легионеры где-то сбавили обороты» эксклюзив

02 Октября 2023 • 15:10 Комментировать
Оренбург
3:1
Зенит
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по итогам матча «Оренбург» - «Зенит» .

- Что касается «Зенита», в чем вам видятся проблемы, которые привели к двум поражениям в последних матчах?

- Они 70 процентов времени встречи с «Оренбургом» владели мячом, нанесли по воротам 32 удара и забили всего один раз. При этом команда играет, создает, но не использует моменты. Это расхлябанность. Легионеры где-то сбавили обороты, хотя в целом они играют очень хорошо.

- Нет ощущения, что стул под Семаком может в ближайшее время зашататься, или его позиции прочны?

- Пока его позиции не пошатнулись, но это может произойти, если команда и дальше будет терять очки. Настали проблемы с уходом футболистов, идет перестройка. Естественно, не все проходит гладко. Это то же самое, как в «Спартаке», только в стане москвичей все ярче, потому что больше болельщиков, внимания. Я не вижу смысла каких-то дерганий в «Зените».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Балахнин Оренбург
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