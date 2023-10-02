Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл матча «Крылья Советов» - «Спартак».

- Больше удивило поражение «Зенита» от «Оренбурга» или «Спартака» от «Крыльев Советов»?

- И то, и то было неожиданно. «Зенит», конечно, проиграл не так крупно, но все равно это болезненное поражение. И по сценарию матчи оказались похожи. И «Зенит», и «Спартак» имели значительное преимущество во владении мячом, больше нанесли ударов по воротам, но эффективность у соперников оказалась намного выше.

- В чем причины разгрома «Спартака»?

- Это не только плохая реализация моментов. Там комплекс причин. Гости были медленнее и хуже подготовлены тактически. Самарцы знали, что будут делать, и выполняли это. А «красно-белые» понимали, что «крылышки» станут играть на контратаках, но ничего не предприняли, чтобы этому противостоять. Все голы «Спартак» пропустил после контратак. Это было удивительно для команды Абаскаля.

- Его пора увольнять, или надо смотреть по результату дерби с ЦСКА, как пишут в прессе?

- Сейчас нельзя менять тренера. Толку не будет. Пойдет опять перестройка, а сейчас для этого не время. Надо дождаться зимней паузы хотя бы. Тогда можно перестроить команду, подготовить.

- С другой стороны, два очка отставания от третьего места, при том что ЦСКА, «Динамо» находятся ниже в таблице. Может, не стоит судить Абаскаля по одной провальной игре?

- Конечно. Зачем пожарить? Понятно, что проигрывать 0:4 – это не нормально. Но так бывает. Надо извлечь из этого урок и идти дальше. А сейчас смотришь на всю эту шумиху, и страшно становится.

Елена Григорьевская