Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Сейчас не время менять Абаскаля, толку не будет» эксклюзив

02 Октября 2023 • 14:43 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл матча «Крылья Советов» - «Спартак».

- Больше удивило поражение «Зенита» от «Оренбурга» или «Спартака» от «Крыльев Советов»?

- И то, и то было неожиданно. «Зенит», конечно, проиграл не так крупно, но все равно это болезненное поражение. И по сценарию матчи оказались похожи. И «Зенит», и «Спартак» имели значительное преимущество во владении мячом, больше нанесли ударов по воротам, но эффективность у соперников оказалась намного выше.

- В чем причины разгрома «Спартака»?

- Это не только плохая реализация моментов. Там комплекс причин. Гости были медленнее и хуже подготовлены тактически. Самарцы знали, что будут делать, и выполняли это. А «красно-белые» понимали, что «крылышки» станут играть на контратаках, но ничего не предприняли, чтобы этому противостоять. Все голы «Спартак» пропустил после контратак. Это было удивительно для команды Абаскаля.

- Его пора увольнять, или надо смотреть по результату дерби с ЦСКА, как пишут в прессе?

- Сейчас нельзя менять тренера. Толку не будет. Пойдет опять перестройка, а сейчас для этого не время. Надо дождаться зимней паузы хотя бы. Тогда можно перестроить команду, подготовить.

- С другой стороны, два очка отставания от третьего места, при том что ЦСКА, «Динамо» находятся ниже в таблице. Может, не стоит судить Абаскаля по одной провальной игре?

- Конечно. Зачем пожарить? Понятно, что проигрывать 0:4 – это не нормально. Но так бывает. Надо извлечь из этого урок и идти дальше. А сейчас смотришь на всю эту шумиху, и страшно становится.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
16:20 · Россия. Премьер-лига
Шишкин рассказал, за счёт чего «Крыльям Советов» удалось разгромить «Спартак»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Мозес уже не тот» — Гладилин
16:05 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Не думаю, что Ивич сейчас покинет «Краснодар»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Татьяна Тарасова: Футбола в России нет
15:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал главные сенсации первых 10 туров РПЛ
15:31 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев высказался о возможной отставке Абаскаля
15:22 · Россия. Премьер-лига
​Известно условие продления контракта Джикии со «Спартаком»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, то вернётся в гонку за чемпионство»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: «Я жду своего шанса и надеюсь, что смогу им воспользоваться»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «Для «Спартака» поражение со счётом 0:4 — это всегда удар»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал одну из причин провала «Спартака» в Самаре 1
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Разговоры про Ивича, Черчесова и Карпина в «Спартаке» — полнейшая глупость»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, что «Спартаку» делать с Абаскалем
Все новости
Рекомендуем