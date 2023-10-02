Ловчев назвал одну из причин провала «Спартака» в Самаре

В десятом туре чемпионата России «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» с крупным счётом 0:4. Ветеран «красно-белых» Евгений Ловчев считает, что одной из причин провала команды Гильермо Абаскаля являются проблемы в позиционной атаке.

В публикации в телеграм-канале Ловчев отметил, что «Спартак» силён в быстрой атаке, когда после отбора команда набирает скорость и быстро доводит дело до завершения. Но «Крылья» не позволили «красно-белым» пользоваться своей сильной стороной.

«Самара не дала это сделать - я бы не назвал это тотальным прессингом, самарцы просто притормаживали атаку соперника в самом начале, а потом давали спокойно разыгрывать - но в такой игре «Спартак» не силён», - написал Ловчев.

Ловчев отметил, что «Спартак» в прошедшем матче ошибался в обороне и мало что создавал в линии атаки.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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