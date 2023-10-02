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​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»

02 Октября 2023 • 14:27 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу того, что защитник Георгий Джикия в последнее время не попадает в стартовый состав команды.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

В своём телеграм-канале Ловчев выразил непонимание и даже возмущение. Ветеран задаётся вопросом, почему Джикия не играет.

«Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся - раз. Второе - у игрока опыт, определённый уровень качества, который подтверждён. И третье - нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», - написал Ловчев.

Отметим, что Георгий Джикия является капитаном «Спартака».

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Георгий Джикия
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