​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу того, что защитник Георгий Джикия в последнее время не попадает в стартовый состав команды.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

В своём телеграм-канале Ловчев выразил непонимание и даже возмущение. Ветеран задаётся вопросом, почему Джикия не играет.

«Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся - раз. Второе - у игрока опыт, определённый уровень качества, который подтверждён. И третье - нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», - написал Ловчев.

Отметим, что Георгий Джикия является капитаном «Спартака».

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.