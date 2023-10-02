Павлюченко рассказал, что «Спартаку» делать с Абаскалем

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после разгромного поражения москвичей от самарских «Крыльев Советов» (0:4).

«Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает», - приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший поединок «народная команда» проведет в Кубке страны против «Динамо». Встреча состоится в среду, 4 октября, на стадионе «ВТБ Арена».

«Спартак» сделал заявление после разгрома со счётом 0:4