​Слуцкий решил не обжаловать условное отстранение от футбола на год

В средине сентября комитет по этике Российского футбольного союза наказал Леонида Слуцкого на оскорбление журналиста. Бывший тренер ЦСКА получил штраф в 100 тысяч рублей, а также условное отстранение от футбольной деятельности на год.

Стоит сказать, что Слуцкий не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике. Об этом рассказали в службе коммуникаций РФС.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», - ответ из РФС приводит ТАСС.

Отметим, что Слуцкий уже почти год находится без тренерской работы – в ноябре 2022-го он ушёл из «Рубина».