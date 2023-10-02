Рапопорт: «Зенит» всё равно станет чемпионом»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о шансах «сине-бело-голубых» защитить чемпионский титул после двух поражений подряд в Премьер-лиге.

«Я все равно считаю, что «Зенит» выиграет чемпионство, а такая встряска в виде двух поражений подряд даже полезна. Выводы делать рано, «Зениту» просто надо собраться и идти дальше», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» потерпел поражения от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3). После десяти туров питерцы занимают четвертое место и отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов.

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