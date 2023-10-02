Тарпищев призвал Абаскаля задуматься об уходе из «Спартака»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который является фанатом «Спартака», отреагировал на последний провал команды.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» крупно – со счётом 0:4 – проиграл «Крыльям Советов» на выезде в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нём в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Тарпищев считает, что в «Спартаке» что-то произошло с психологией. По его словам, футболисты перестали сражаться.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже 4 октября – против «Динамо» в Кубке России.