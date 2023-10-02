Черчесов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов, последним местом работы которого был венгерский «Ференцварош», прокомментировал информацию о возможной работе в московском «Спартаке».

«Извините, не хочу говорить на эту тему», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов работал в стане «красно-белых» с 2006 по 2008 год.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. После этого провала появились слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По итогам десяти туров «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ.