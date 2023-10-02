Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

02 Октября 2023 • 13:20 Комментировать

Экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов, последним местом работы которого был венгерский «Ференцварош», прокомментировал информацию о возможной работе в московском «Спартаке».

«Извините, не хочу говорить на эту тему», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов работал в стане «красно-белых» с 2006 по 2008 год.

В последнем матче «Спартак» потерпел разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4. После этого провала появились слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По итогам десяти туров «красно-белые» занимают шестое место в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев возмущён ситуацией с Джикией в «Спартаке»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Разговоры про Ивича, Черчесова и Карпина в «Спартаке» — полнейшая глупость»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, что «Спартаку» делать с Абаскалем
13:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» ответили, рассматривают ли кандидатуру Сторожука
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий решил не обжаловать условное отстранение от футбола на год
13:48 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Матч с ЦСКА не станет решающим для Абаскаля»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Зенит» всё равно станет чемпионом»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев призвал Абаскаля задуматься об уходе из «Спартака»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Увольнение Абаскаля во время перерыва на сборные маловероятно»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Черчесов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — об игре «Спартака»: «Стабильности нет от слова совсем»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова - о «Ростове»: «У команды есть потенциал и хороший тренер»
13:04 · Кубок России
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Второе место «Крыльев» - это просто фантастика»
Все новости
Рекомендуем