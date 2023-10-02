Агент Глебова - о «Ростове»: «У команды есть потенциал и хороший тренер»

Футбольный агент Павел Банатин, который ведет дела капитана «Ростова» Данила Глебова, высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«У команды есть потенциал и хороший тренер, который умеет побеждать и преодолевать разные ситуации. Впереди матч Кубка между «Локомотивом» и «Ростовом». Будет интересная игра», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал десять баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Валерия Карпина встретятся с «Краснодаром».