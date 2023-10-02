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Тарханов: «Второе место «Крыльев» - это просто фантастика»

02 Октября 2023 • 13:02 Комментировать

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Второе место «Крыльев» - это просто фантастика, они большие молодцы. Они 100% заслуженно идут на втором месте. Но пока рано говорить о том, смогут ли они побороться за медали», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках десятого тура Премьер-лиги самарский клуб одержал разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 4:0. В турнирной таблице чемпионата страны «Крылья Советов» занимают второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов
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