Агент: Кузяев — показательный пример для Баринова

Павел Банатин, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Это показательный пример. 30 лет, уехал, почему нет? Всё выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне», — заявил агент капитана «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу», отметив также, что Баринов может последовать примеру Далера.

Напомним, что Кузяев перешёл в клуб Лиги 1 в качестве свободного агента после завершения контракта с «Зенитом». Соглашение с «Гавром» рассчитано на два сезона. Дмитрий Баринов в мае продлил сделку с «Локомотивом» до 2026 года.