Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Я бы не сказал, что у Карпина пропали идеи или мотивация. Считаю, что с этим у тренера всё нормально. Дело в том, что «Ростов» - слишком молодая команда. Если в прошлом сезоне у них шло, то сейчас сразу сезон не задался, и естественно тяжело от матча к матчу, когда ты не выигрываешь, находиться в хорошем настроении. С ЦСКА вели в два мяча и упустили победу, с «Балтикой» то же самое, после этого уверенности явно не прибавится. Рано или поздно «Ростов» начнёт набирать и побеждать, да и Комличенко восстановится от травмы и будет усиление в атаке. Команда не будет претендовать на высокие места, но я не думаю, что «Ростов» будет вести борьбу за выживание», — сказал Дьяков.

«Ростов» после 10 туров чемпионата России идёт на 12-м месте, набрав 10 очков.