Агент: «Спартак» интересуется Глебовым последние три года

Павел Банатин, представитель полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова, высказался об интересе «Спартака».

«От «Спартака» к нему интерес есть последние три года. Но если они его не взяли, значит, считают, что у них все в порядке. Насколько я знаю, «Спартак» на «Ростов» не выходил», — заявил агент хавбека в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Банатин отметил, что прошедшим летом от «Спартака» предложений по Глебову не приходило.

Напомним, что 23-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, являясь капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.